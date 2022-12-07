Tuşba ilçesinde marketler denetlendi

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VAN (AA) - Van'ın Tuşba ilçesinde marketlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Tuşba Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri ile İlçe Tarım Müdürlüğünce görevlendirilen gıda mühendisleri, yerel ve ulusal zincir marketlerde denetim yaptı.

Ürünlerin raf fiyatları ile kasadaki uygunluğu, son kullanma tarihleri, ürünlerin saklama koşullarını kontrol eden ekipler, vergi levhası ve işyeri ruhsatı gibi resmi evrakları da incelendi.

Belediye Başkanı Salih Akman'ın talimatı ile denetim yaptıklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Necati Yertürk, "Pandemi döneminden bu yana halkın sağlığını ön planda tutmak amacıyla İlçe Tarım Müdürlüğü ile ilçe genelinde gerçekleştirdiğimiz denetimleri sıklaştırdık. Bu güne kadar düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz denetimlerimizi bundan sonrada ara vermeden sürdüreceğiz." diye konuştu.

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