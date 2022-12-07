Van Büyükşehir Belediyesi yazarları gençlerle buluşturdu

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesinin "Akademi Van" projesi kapsamında yazarlar Yıldız Ramazanoğlu ve Fahri Tuna, gençlerle bir araya geldi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocuk ve gençlerin sanatsal, kültürel ve sportif yönlerinin gelişimine yönelik projeler kapsamında ünlü ressam, şair, yazar ve sanatçılar gençlerle buluşturuluyor.



Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı'nın himayesinde başlatılan "Akademi Van" projesi kapsamında Ramazanoğlu ve Tuna, gençlere yönelik söyleşiye katıldı.



Yazçarlar, İpekyolu Gençlik Merkezindeki programda, gençlere edebiyat, yazarlık ve sosyal konular hakkında bilgiler verdi.

Yaklaşık 2 saat süren söyleşinin ardından Yüzüncü Yıl Üniversitesine giderek başka bir söyleşiye katılan Ramazanoğlu, gençlere tecrübe ve bilgilerini aktardı, sorularını cevapladı.

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