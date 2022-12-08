Erciş'te öğrencilerin yemeklerinin hazırlanmasına meslek lisesi aşçı adayları da katkı sunuyor

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VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde, meslek lisesindeki aşçı adayları, öğretmenlerin ve ustaların gözetiminde taşımalı sistemle eğitim verilen okullardaki binlerce öğrenci için yapılan yemeklerin hazırlanmasına yardımcı oluyor.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Alhan, 13 bin 500 öğrencinin taşımalı sistemle eğitim veren okullara erişimini sağladıklarını söyledi.

Yaklaşık 18 bin öğrenciye öğle yemeği desteği sunduklarını belirten Alhan, şöyle konuştu:

"Yemeklerimiz Erciş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizdeki Yiyecek İçecek Bölümü'nde okuyan öğrencilerimiz, öğretmenevindeki aşçılarımız, ustalarımız tarafından hijyenik ortamda yapılıyor. Yemeklerin sunumu da söz konusu öğrencilerimiz tarafından yapılıyor. Bu bölümde eğitim gören öğrencilerimiz mezun olduklarında da iş bulma konusunda sıkıntı yaşamıyorlar. Ayrıca bu bölümü bitirerek yine okumuzda aşçı olarak göreve başlayan öğrencilerimizle karşılaştık. Yemek servisimiz okullarımızda ve öğretmen evimizde yapıldıktan sonra en ücra yerlerdeki öğrencilerimize ulaştırılıyor. 45 kilometre uzaklıktaki köylere dahi 3 çeşit sıcak yemeğimiz götürülüyor."

Mezun olduğu lisede aşçı olarak çalışan Ayşe Demir de okula aşçı olarak atandığını dile getirerek, "Devlet memuru olarak atandım. Şimdi burada mesleğimi icra ediyorum. Burada gördüğüm eğitimler ve iş hayatımda öğrendiklerimle, burada staj gören öğrencilere destek oluyorum." dedi.

Öğrencilerden Zelal Kaşka ise aşçılık mesleğini sevdiğini, öğrenciler için yemek yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.















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