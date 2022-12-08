Van'da 90 yaşındaki kadına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı hediye edildi

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VAN (AA) - Erciş Kaymakamlığı, 90 yaşındaki Vesile Coşar'a, odasının duvarına asmak istediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını çerçeveleterek hediye etti.

İlçede yaşayan 8 çocuk annesi Coşar'ın oğlu Süleyman Coşar, annesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait fotoğrafı odasının duvarına asma isteğini Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'na iletti.

Bu talebe kayıtsız kalmayan Mehmetbeyoğlu, çerçevelettirdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını Coşar'a ulaştırarak isteğini yerine getirdi.

Büyük mutluluk yaşayan Coşar, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Allah ondan razı olsun. Halkımız da ondan razıdır. Allah ömrünü uzun etsin" dedi.

Süleyman Coşar da annesinin isteğini yerine getiren Mehmetbeyoğlu'na ve görevlilere teşekkür etti.









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