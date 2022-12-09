Van'da "Lider Öğretmen" semineri düzenlendi

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VAN (AA) - Van'da, yazar Prof. Dr. Necati Cemaloğlu tarafından, öğretmen ve okul idarecilerine yönelik "lider öğretmen" semineri verildi.

Beleidyeden yapılan açıklamaya göre, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Evliya Çelebi Uygulama Oteli konferans salonunda gerçekleştirilen seminere, Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Recep Türk, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Cemaloğlu, öğretmenlere, dünyadaki ve ülkedeki mevcut eğitim yöntemleri ile ilgili bilgiler aktardı.

Eğitimde vizyonun felsefesini ve gerekliliğini anlatan Cemaloğlu, öğretmenlik hayatından örnekler verdi.

Öğrencilerin gelişiminde hem ailelere hem de öğretmenlere büyük sorumlulukların düştüğünü ifade eden Cemaloğlu, aileler ve öğretmenlerin öğrenciler için baş model niteliğinde olduğunu vurguladı.

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