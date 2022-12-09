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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da "Lider Öğretmen" semineri düzenlendi

AA

Van'da "Lider Öğretmen" semineri düzenlendi

VAN (AA) - Van'da, yazar Prof. Dr. Necati Cemaloğlu tarafından, öğretmen ve okul idarecilerine yönelik "lider öğretmen" semineri verildi.

Beleidyeden yapılan açıklamaya göre, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Evliya Çelebi Uygulama Oteli konferans salonunda gerçekleştirilen seminere, Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Recep Türk, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Cemaloğlu, öğretmenlere, dünyadaki ve ülkedeki mevcut eğitim yöntemleri ile ilgili bilgiler aktardı.

Eğitimde vizyonun felsefesini ve gerekliliğini anlatan Cemaloğlu, öğretmenlik hayatından örnekler verdi.

Öğrencilerin gelişiminde hem ailelere hem de öğretmenlere büyük sorumlulukların düştüğünü ifade eden Cemaloğlu, aileler ve öğretmenlerin öğrenciler için baş model niteliğinde olduğunu vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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