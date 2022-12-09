Özalp'ta 6 bin öğrenciye ücretsiz yemek ulaştırılıyor

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VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde 6 bin öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti veriliyor.

İlçede Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu mutfağında kurum görevlileri ile gıda mühendislerinin kontrolünde hazırlanan 3 çeşit yemek 18 okulda taşımalı eğitim gören öğrencilere ulaştırılıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Cüneyt Arvas, gazetecilere, her gün özenle ve titizlikle yemeklerin hazırlandığını söyledi.

Özel, okul öncesi, pansiyon ve taşımalı eğitimde 6 bin öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti verdiklerini belirten Arvas, "Ev sıcaklığında gayet güzel yemeklerimiz çıkıyor. Günde 3 öğün veriyoruz. Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Meryem Kanlıca, yemeklerden memnun olduklarını bildirerek, "2 yıldır okulumuzun pansiyonunda kalıyorum. Evde yediğimiz yemekleri burada da yiyebiliyoruz. Bize imkanı sağladığı için Milli Eğitim Bakanlığımıza ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz." dedi.



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