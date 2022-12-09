Kaymakam İhsan Emre Aydın esnaf ziyaretlerini sürdürüyor

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VAN (AA) - İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, esnafı ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aydın, mahalle ziyaretlerinin yanı sıra ilçe merkezindeki esnafla bir araya gelmeye devam ediyor.

İş yeri sahiplerinin talep ve önerilerini dinleyen Aydın, devam eden çalışmalar ve belediye projeleri hakkında bilgi verdi.

Alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet eden Aydın, "İpekyolu'nda yaşayan hemşerilerimizin taleplerini ve hizmetlere ilişkin önerilerini de ilk elden dinliyoruz. Özellikle esnafımızı çok önemsiyoruz. Çünkü esnafımız, ekonominin ve ticaretin en önemli unsurudur. Biz de İpekyolu Belediyesi olarak hem belediyecilik faaliyetlerimizi anlatıyoruz hem de varsa isteklerini dinleyerek hızlı çözümler üretiyoruz. İpekyolu için ne yapılması gerekiyorsa hemşerilerimizle iletişim halinde olarak hayata geçirmenin gayretindeyiz." diye konuştu.



Ziyareten duydukları memnuniyeti dile getiren esnaf da Aydın'a teşekkür etti.

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