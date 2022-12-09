VAN (AA) - Van'ın tarihi, turistik, kültürel ve gastronomi değerleri, İzmir'de düzenlenen "TTI İzmir 16. Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi"nde tanıtılıyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 16'ncısı gerçekleştirilen fuar, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından turizm sektörü temsilcilerini bir araya getiriyor.
İzmir'de 10 Aralık'a kadar açık olan fuara katılan Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve sektör temsilcileriyle, kentin tarihi, turistik, kültürel ve gastronomi değerlerini ziyaretçilere anlatıyor.
Kente özgü coğrafi işaret tescil belgesi almış yöresel ürünlerin de sergilendiği stantta, Van kedisi ziyaretçilerden ilgi görüyor.
Ziyaretçilere otlu peynir ve Van Pastası ikram edilen stantta, kentin tanıtım broşürleri ve videoları da dağıtılıyor.