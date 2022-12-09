Van'da "Silindir Operasyonu" kapsamında 5 kişi tutuklandı

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VAN (AA) - Van'da "Silindir Operasyonu" kapsamında gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde 6 Aralık'ta "Silindir Operasyonu" gerçekleştirildi.

Van KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında hakkında "uyuşturucu ticareti" yapmak suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 kişiden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramada 2 tabanca, 3 şarjör, 505 fişek, 4 çek, 9 senet, 5 sözleşme, 3 tapu, 5 flaş bellek ve 8 cep telefonu ele geçirildi.

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