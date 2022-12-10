Başkale'de tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

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VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde kamyonet ile İran plakalı tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.



Van-Başkale kara yolu Gedikbaşı mevkisinde 06 CJV 315 plakalı kamyonetle, dinlenme tesisine giden İran plakalı tır çarpıştı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve Van Büyükşehir Belediyesi Başkale İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.



Ekiplerce araçlardan çıkarılan 1'i İran uyruklu 4 yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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