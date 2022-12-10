Van'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

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VAN (AA) - Van'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Van-Hakkari kara yolu Karasu mevkisinde, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 34 ZS 5749 ve 06 YAC 92 plakalı otomobiller çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobillerde sıkışanların ekiplerce çıkarıldığı kazada, 1 kadın hayatını kaybetti, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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