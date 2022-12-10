Van'da "AK Parti Siyaset Akademisi Kadın" programı başladı

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VAN (AA) - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları öncülüğünde 30 büyükşehirde gerçekleştirilecek "AK Parti Siyaset Akademisi Kadın" programı Van'da başladı.

AK Parti Van İl Başkanlığı toplantı salonunda düzenlenen programa AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Çevre Bilimcisi Sema Arioğlu, İl Koordinatörü Sümeyye Esenyel, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti Van Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, partililer ve kadınlar katıldı.

Duran, partilerince 30 büyükşehirde başlatılan programın ilkini Van'da yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"Kadınlarımızla büyük Türkiye yolunda" adının verildiği programda her kesimden, her meslekten kadınlarla bir arada bulunduklarını belirten Duran, Siyaset Akademisi'nin AK Parti'nin bir geleneği olduğunu ifade etti.



AK Parti hükümetleri döneminde kadınların siyasetteki karar alma mekanizmalarında etkin rol aldığını aktaran Duran, "AK parti olarak engelleri kaldırdık. Eğitim ve üretim alanlarında tarihi başarılara imza attık. Kadınların siyasette daha fazla yer almasını hedefliyoruz." dedi.

Türkmenoğlu ise kadınların siyasette daha fazla yer almasının kendileri için büyük bir zenginlik olduğunu dile getirdi.



Parti olarak her alanda önemli çalışmalara imza attıklarını kaydeden Türkmenoğlu, "Kardeşlerimizin siyasetteki gayretlerinin, çalışmalarının ve özellikle karşılıksız sevdasının şahidiyim. Kadın kollarımızın çalışmalarına katılımlar partimize zenginlik getiriyor. Kadın Kolları Başkanlığımızın 30 büyükşehirde başlattığı programa ilgi yoğun oldu. Salonumuzda yer kalmadı. Bu, bizi mutlu etti. Bu şehirde daha fazla kadın kardeşimizin AK Parti siyasetinde yer alması gerektiğinin altını çiziyoruz. Sizin siyasette başarılı olmanız, siyaset aktörleri içinde daha yüksek seviyelerde yer almanız için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz." diye konuştu.

İl Koordinatörü Esenyel de programa yoğun katılımı görünce mutlu olduğunu bildirerek, "Biz hep söylüyoruz, siyaset bir çözüm üretme sanatı. İnşallah Siyaset Akademisi Kadın programımızla, kadınlarımızın siyasette daha aktif rol almasını sağlayacağına, siyasete yeni girecek ya da deneyimleyecek olan kadınlarımıza yol gösterici olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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