Çaldıran'da çocuklar tiyatro oyunu izledi

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VAN (AA) - Van'ın Çaldıran ilçesinde "Kültür Sanat Van Projesi" kapsamında "Bu Dünya Bizim Çocuklar" adlı tiyatro gösterisi sahnelendi.

Çaldıran Anadolu Lisesi konferans salonunda Kuyucak İlköğretim Okulu Öğretmeni Derya Yıldırım'ın yönettiği ve öğrencilerin rol aldığı oyuna çocuklar ilgi gösterdi.

Belediye Başkanı Şefik Ensari, her zaman öğrencilerin yanında olmaya, her türlü desteği vermeye çalıştıklarını söyledi.

Kültür ve sanat etkinliklerini de desteklediklerini belirten Ensari, "Sahnede sergiledikleri performanstan dolayı öğrencilerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. Oyun takdire şayandı. Keyifli anlar yaşadık." dedi.

Etkinliğe, İlçe Emniyet Müdür Vekili Eyüp Okusal, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Ethem Atay, Mehmet Nuri Bilen, Erol Taş, öğretmenler ve veliler de katıldı.

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