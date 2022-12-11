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VAN (AA) - Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Gençlik Merkezini ziyaret etti.

Merkezde devam eden kurslarla ilgili görevlilerden bilgi alan Ensari, üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin taleplerini dinledi.

Geleceğin teminatı olan gençleri en donanımlı şekilde yetiştirmeye önem verdiklerini belirten Ensari, "Yarınlara aydınlık bir ülke bırakmak ancak eğitimle mümkündür. Hayal ettiğiniz hedeflerinize ulaşmak için sizlere destek vermeye hazırız. Sosyal, eğitim ve kültür alanda yeni olanaklar sağlamaya çalışıyoruz. Sınavlarda başarılı olmanızı diliyorum." diye konuştu.

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