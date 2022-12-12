Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 13 şüpheli tutuklandı

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VAN (AA) - Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 5-11 Aralık'ta gerçekleştirilen 8 operasyonda, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 18 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı.

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