Van'da terör operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı

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VAN (AA) - Van'da, geçen hafta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerce, 5-11 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 18 PKK/KCK ile 1 FETÖ şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler hakkında gerekli işlemler yapıldı.

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