Erciş'te Aile Sağlığı Merkezlerinde binlerce hastanın muayene ve takibi yapıldı

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VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde poliklinik hizmeti de verilen 14 Aile Sağlığı Merkezi'nde (ASM) yıl başından bu yana binlerce hastanın muayene ve takipleri yapıldı.



İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde vatandaşların rahatlıkla randevu alıp başvurduğu ASM'ler, hastaların muayene ve tedavisinde hastanelerdeki yoğunluğun azalmasına katkı sağladı.

Aile hekimlerinin vatandaşlara rehberlik ettiği, kan alma, gebe, bebek ve çocuk izlem ile takiplerinin sağlandığı, muayene, aşı ve çeşitli tedavilerin yapıldığı merkezlerde geçen yıldan bu yana binlerce hastaya bakıldı.

Söz konusu merkezlerdeki görevliler, kuruma kayıtlı yatağa bağımlı, engelli ve yaşlı hastaların da evlerinde takibini yaptı.

Yukarı Işıklı ASM'de görevli Aile Hekimi Dr. Şahin Çevik, aile hekimliğinin, sağlık hizmetlerinin önemli unsurlarından birini oluşturduğunu söyledi.

Aile hekimleri sayesinde sağlık sisteminin rahatladığını, ikinci basamak sağlık hizmetlerinde verilen birçok hizmeti ASM'lerde vatandaşlara sunduklarını belirten Çevik, şunları aktardı:

"Vatandaşlarımız birçok ihtiyacı için hastanelere gitmek yerine Aile Sağlığı Merkezlerine gönül rahatlığı ile başvurabilirler. Gerek bebek aşılamaları gerekse pandemi süresince tüm yetişkin ve yaşlı vatandaşlarımızın aşılamaları gibi çok mühim hizmetleri sunduk ve sunmaya devam ediyoruz. Burada aşılama çalışmaları, kan alma, muayene, poliklinik hizmetleri gebe izlem, gebe takip, bebek izlem ve bebek takip, çocuk izlem, lohusa hizmeti gibi bir çok hizmeti yapabilmekteyiz. Aile Sağlığı Merkezlerimizde EKG çekebiliyoruz her türlü kan alımı işlemi yapabiliyoruz. Vatandaşlarımızın bağlı bulundukları en yakın Aile Sağlığı Merkezlerine gelip hizmet almaları onlar için daha kolay olacaktır."

Muayene için merkeze gelen Sümeyye Özdemir de birçok işlemi burada yaptırabildiklerini ve hizmetlerden memnun olduklarını ifade etti.



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