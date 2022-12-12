Van'da farklı suçlardan aranan 33 kişi tutuklandı

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VAN (AA) - Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 55 kişi yakalandı, 33'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce, 5-11 Aralık'ta şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramada 35 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında, haklarında toplamda 85 yıl hapis cezası bulunan 21 kişi tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 kişi hakkında işlem yapıldı, 12'si tutuklandı.

Motosikletli Yunus Timlerinin yaptığı çalışmalarda ise aranan 4 kişi yakalandı.

Operasyonlarda, çalıntı malzemeler, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 24 fişek, bilgisayar ve cep telefonu ele geçirildi.

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