Özalp'ta yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu

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VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce okullara dağıtılan çam ve badem fidanı, ekipler ve öğrenciler tarafından toprakla buluşturuldu.

TOKİ Mesleki Teknik Anadolu Lisesinin bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenci, öğretmen ve ekipler, yaklaşık 100 fidan dikti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Feyzullah Tekiner, ilçenin orman varlığı en az olan yerlerden biri olduğunu belirterek, yürütülen çalışmalarla bu durumun düzelmeye başladığını aktardı.

Öğrenciler de fidanları toprakla buluşturmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Diğer okullara dağıtılan fidanların da ekiplerin kontrolünde dikildiği bildirildi.

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