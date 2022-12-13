Edremit Belediyesi karla mücadele ekibi kışa hazır

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VAN (AA) - Van'ın Edremit Belediyesi, 30 iş makinası ve 63 personelle sorumluluk alanında karla mücadele çalışması yürütecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaz sezonunda yeni yollar açmanın yanı sıra bir çok yolu da onaran belediye, kışın karla mücadele çalışmalarının daha hızlı ilerlemesi için hazırlıklarını tamamlıyor.



Bu kapsamda tüm araçları atölyelerinde bakıma alan belediye, gerekli olan malzemeleri de temin etti.



Makine İkmal Kampüsünü ziyaret eden Belediye Başkanı İsmail Say, Fen İşleri Müdürü Emrah Bozkaya'dan hazırlıklarla ilgili bilgi aldı.

Belediye olarak 30 iş makinası ve 60 personelle çalışacaklarını belirten Say, "7 gün 24 saat esasıyla tüm Edremit sınırlarında karla mücadelede çalışması yürüteceğiz. Birinci yıldan itibaren nasıl birinci sınıf hizmet verdiysek bu sezon da aynı kararlılıkla devam ettireceğiz. İnşallah bereketli, bol yağışlı bir yıl geçiririz. Daha önce de söylediğimiz gibi karla mücadele ismini mücadele olarak koymadık kar temizleme dedik. Çünkü kar berekettir. Memleketimizin ve bölgemizin kara ihtiyacı var." diye konuştu.

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