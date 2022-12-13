Van'da yük treninin çarptığı kamyonetin sürücüsü yaralandı

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VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde yük treninin çarptığı kamyonetin sürücüsü yaralandı.

İstasyon Mahallesi mevkisindeki hemzemin geçide kontrolsüz giren Ecevit Saygın idaresindeki 21 TG 036 plakalı kamyonete yük treni çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan Saygın, sağlık görevlilerince ayakta tedavi edildi.

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