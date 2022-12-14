İpekyolu Belediyesinin çiftçilere yönelik destekleri sürüyor

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VAN (AA) - Van'ın İpekyolu Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemek amacıyla çiftçilere 400 dekar silajlık mısır, 10 bin dekar arpa ve buğday tohumu, 100 bin sebze fidesi ve 300 sıvat ile 40 bin metre boru desteğinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, tarımsal çalışmalar kapsamında çiftçilere tohum ve ekipmen desteklerini sürdürüyor.



ilçede bu yıl 400 dekar silajlık mısır, 10 bin dekar arpa ve buğday tohum desteğinin yanı çiftçilere makine ve ekipman desteği de verildi.

Ekipler ayrıca, 200 dekar alana ekimi yapılan fasulye ve nohut için hububat harman makinesi, 100 bin sebze fidesi ve ilçe sınırlarındaki tüm kırsal mahallelere 300 sıvat, 40 bin metre boru desteği sundu.



Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, çiftçilere yönelik desteklerinin ekim zamanıyla sınırlı tutulmayacağını söyledi.

Hasat zamanında da çiftçilere gereken yardımın verileceğini belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Amacımız her zaman tarıma yönelik gelişmeyi desteklemek. İlçe sınırlarımızdaki tarımın gelişmesi ve çiftçilerimizin kalkınabilmesi amacıyla üzerimize düşen ne varsa sırasıyla yapıyoruz. Çiftçilerimizin her zaman yanında olduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum. Önümüzdeki sezonda da yine çiftçilere olan desteğimiz devam edecek. Emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

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