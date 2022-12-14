Van'da bir ayda 8 bin çocuk tiyatro ile buluşturuldu

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VAN (AA) - Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince yürütülen proje kapsamında bir ayda 8 bin çocuk tiyatro ile buluşturuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, çocuk ve gençlerin gelişimine katkıda bulunmak için sanatsal ve kültürel etkinliklerini sürdürüyor.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı'nın talimatıyla Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı organizasyonunda İlkokul öğrencilerine yönelik eğitim ve öğretim yılı boyunca haftanın 3 günü Van Devlet Tiyatrosunda oyunlar sahneleniyor.

Ulaşım Dairesi Başkanlığına ait otobüslerle okullarından alınan öğrenciler Van Devlet Tiyatrosuna getiriliyor.

Bu ay "Lyrobotonlu Kaplumbağa Silva" oyununun sahnelendiği etkinlikte, öğrenciler usta oyuncuların performansını heyecanla izledi.

Öğrencilerin oyundan büyük keyif aldığını belirten öğretmenler, etkinlik için Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Projeyle kapsamında son bir ayda yaklaşık 8 bin çocuk tiyatroya götürüldü.

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