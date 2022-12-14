İpekyolu ilçesindeki parklarda internet ve şarj ünitesi hizmeti yaygınlaşıyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - İpekyolu Belediyesince parklarda vatandaşlara ücretsiz sunulan internet ve şarj hizmeti yaygınlaşıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İpekyolu Belediyesi teknolojik gelişmelere paralel olarak, yaşamı kolaylaştırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Merkezi parklarda kurulan ve güneş enerjisiyle çalışan ünitelerle, ücretsiz internet ve telefon şarj etme hizmeti veriliyor.

Belediye ekiplerince daha önce wi-fi hizmetinin verildiği parklara ek olarak güneş enerjisiyle çalışan akıllı cihaz şarj ile mobil internet istasyonlarının kurulumu yapılıyor.

Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen yenilenebilir enerji sistemi ile 1,25 metrekarelik oturma alanı üzerine solar güneş panelleri konumlandırılarak güneşten alınan enerjinin akülerde depolandığını belirten Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, "Hemşerilerimiz bu girişlerde telefon, tablet, laptop gibi teknoloji ürünlerini açık havada şarj edebiliyor. Aynı zamanda cihazın konumlandırıldığı bölgelerde ücretsiz wi-fi hizmeti veriliyor. Bu hizmeti ilk etapta ilçe merkezimizdeki parklarımıza konumlandırdık. Öncelikle ilçe merkezindeki muhtelif noktalara ve öğrencilerin yoğun oldu noktaları tercih ediyoruz. u hizmetimizin tüm hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.