Van'da genişletilen yolun ortasında kalan dut ağacına dokunulmadı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde yürütülen çalışmalarda genişletilen yolun ortasında kalan asırlık dut ağacı, koruma altına alındı.

İpekyolu Belediyesi ekiplerinin Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleştirdiği çalışmalarda dut ağacı yolun ortasında kaldı.

Gövdesi yaklaşık 1,5, yüksekliği 8 metre olan ağacın kesilmemesi için harekete geçen ekipler, çevresini demir korkuluklarla çevirdikleri ağacı koruma altına aldı.

Mahalle muhtarı Leyla Tanrıtanır, dut ağacının kesilmemesinin sevindirici olduğunu söyledi.

Belediye ekiplerine hassasiyetlerinden ötürü teşekkür eden Tanrıtanır, "Kentin en eski mahallelerinden biri olan mahallemizde sürekli alt ve üstyapı çalışmaları yapılıyor. Yol genişletme çalışmalarında yaklaşık yüz yıllık dut ağacı yol ortasında kaldı. İpekyolu Kaymakamımız İhsan Emre Aydın bu konuda hassasiyet gösterdi. Ağaca dokunulmadı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.