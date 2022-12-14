Van'da marketlere yönelik fiyat denetimi

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, marketlerde fiyat denetimi yaptı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Dairesi Başkanlığı, vatandaşların kaliteli, uygun ürünlere ulaşması ve fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi için denetimlerini sıklaştırdı.

Zabıta ile Ticaret Müdürlüğü ekipleri, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde alışveriş arabalarını gıda ve temel ihtiyaç malzemeleriyle dolduran zabıta memurları, not ettikleri reyon fiyatları ile kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Denetimlerde temel gıda malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç maddelerinin son kullanma tarihleri de tek tek incelendi.

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