Okullara mobilya ve tenis masası üreterek 5,5 milyon lira ciroya ulaştılar

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VAN (AA) - EMRE ILIKAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde okulların ihtiyaç duyduğu sıra, masa, dolap, basketbol potası, tenis masası gibi ürünlerin üretiminin yapıldığı Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin cirosu 5,5 milyon liraya ulaştı.

Şerefiye Mahallesi'ndeki okulun 10, 11 ve 12. sınıflarında eğitim gören 60 öğrenci, 10 öğretmen gözetiminde, elektrik-elektronik, mobilya, makine ve metal teknolojisi atölyelerinde okullardan ve kurumlardan gelen talepler doğrultusunda üretim yapıyor.

Şu ana kadar öğretmenleriyle Van'daki 79 okulda özel eğitim sınıfı, kütüphane, eğitim destek odası kurulması için gerekli mobilyaları üreten öğrenciler, Van ve Hakkari'deki onlarca okula da tenis masası ve basketbol potası yaptı.

Bu sayede öğrendikleri bilgileri atölyede uygulama imkanı bulan öğrenciler, hem kendilerini geliştirdi hem de kazandıkları parayla ailelerine katkı sundu.

Okul müdürü Ercan Türker, AA muhabirine, fabrika gibi çalışan okullarında öğrencileri hayata hazırladıklarını söyledi.

Öğrencilerin okuldaki atölyelerde hem meslek edindiğini hem de para kazanma şansı yakaladığını belirten Türkler, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin döner sermaye işlerinde çalışmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bu eğitimin bir parçası. Sektöre bilgili, becerili, donanımlı ara eleman yetiştiriyoruz. Öğrencilerimiz burada kendini geliştiriyor, meslek ediniyor, mezun olduğunda işini kurabiliyor. Atölyelerde çalışırken asgari ücret alarak ailelerine katkıda bulunuyorlar. Öğrencilerimizi mezun ederken diplomanın yanında iş yeri açma ve ustalık belgesi veriyoruz. Bu belgeler geleceğe hazırlanmalarında öğrencilerin işine çok yarıyor."

Türker, okulda birçok alanda üretim yaptıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"İpekyolu Belediyemizin verdiği siparişlerle kentteki 18 okula kütüphane dolabı, masa ve raf yaptık. Özalp ilçesindeki 18 okulun kütüphane dolabı, masa, sandalye, raf gibi ihtiyaçlarını giderdik. 42 okulda destek eğitim odası, bir okulda özel eğitim sınıfı oluşturduk. Milli Eğitim Bakanlığımızın siparişiyle Van ve Hakkari'deki 237 okula masa tenisi yaptık. Hakkari'deki 74 köy okulu için basketbol potası yapacağız. Makine alanında da okul-sektör işbirliği kapsamında çalışmalar yapıyoruz. Yıllık ciromuz 5,5 milyon lira civarında. Desteklerini bizden esirgemeyen Valimiz Ozan Balcı'ya, İpekyolu Kaymakamına, Milli Eğitim Müdürlerine teşekkür ederim."

- "Burada olduğum için mutluyum"

Atölyede görev alan 12. sınıf öğrencisi Ahmet Aydoğdu ise okul bittikten sonra rahatlıkla iş bulabileceği için mutlu olduğunu dile getirdi.

Severek okuduğu bölümde döner sermaye kapsamında gelir elde etme şansı da yakaladığını ifade eden Aydoğdu, "Okulda güzel işler yapıyoruz. Birçok okula masa tenisi, kütüphane dolabı, masa ve dolap yaptık. Okulu bitirdikten sonra iş kaygısı taşımıyoruz. Mobilya bölümünde olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Öğretmenlerimiz bize çok yardımcı oluyor. Aileme katkı sağlıyorum." dedi.

Recep Çelçok da atölyede hem meslek öğrendiklerini hem de okul harçlıklarını çıkardıklarını anlatarak, "Eğitimimi sürdürürken mobilya işini de öğrendim. İlimizdeki birçok okula masa ve kütüphane dolabı, Hakkari'deki okullara tenis masaları yaptık. Burada olduğum için mutluyum." ifadelerini kullandı.

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