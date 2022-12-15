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Van'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA

Van'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

VAN (AA) - Van'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle hakkında 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Çalışma sonucu, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K, Gürpınar ilçesinde yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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