Van'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

VAN (AA) - Van'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle hakkında 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Çalışma sonucu, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K, Gürpınar ilçesinde yakalandı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.