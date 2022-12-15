Saray ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

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VAN (AA) - Van'ın Saray ilçesinde yüksek rakımlı kesimlerde kar etkili oldu.

Dün akşam başlayan kar nedeniyle 3 bin 200 rakımlı İran sınırındaki bulunan köyler beyaza büründü.

Belediye karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı köy yollarında çalışma yürüttü.

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