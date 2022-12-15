Van'da "torbacı" operasyonlarında 28 şüpheli gözaltına alındı

VAN (AA) - Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 28 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda 9-15 Aralık'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 27,44 gram sentetik uyuşturucu, 29,92 gram esrar, 7,71 gram eroin, 10,82 gram Afyon sakızı ve 17 hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 28 şüpheliden 1'i hakkında "uyuşturucu ticareti", 27’si hakkında ise "uyuşturucu kullanma" suçundan işlem yapıldı.