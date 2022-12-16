Van'da "evlilik öncesi eğitim" semineri düzenlendi

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlara yönelik "evlilik öncesi eğitim" semineri düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kadınlara yönelik eğitim seminerleri sürüyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca kurumun konferans salonunda "evlilik öncesi eğitim" semineri gerçekleştirildi.

Seminerde Sosyolog Mustafa Polat, evlilik öncesi, evlilik süreci, evlilik ve doğru eş seçimi gibi konularda bilgiler aktardı.

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