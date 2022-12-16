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Yaralı bulunan yavru dağ keçisinin tedavisi tamamlandı

AA

Yaralı bulunan yavru dağ keçisinin tedavisi tamamlandı

VAN (AA) - Hakkari'de vatandaşlar tarafından 4 ay önce yaralı bulunan yavru dağ keçisi, Van'da tedavi edildi.

Yaralı yavru dağ keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Hakkari Şube Müdürlüğü ekiplerince Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi.

Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan dağ keçisi, bulunduğu bölgede doğaya salınacak.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, AA muhabirine, Van Gölü havzasındaki tüm yaban hayvanlarının sorunlarıyla ilgilendiklerini söyledi.

Yaban hayvanlarının habitatında yaşamlarını sürdürebilmeleri için çalışma yürüttüklerini anlatan Aslan, şunları kaydetti:

"Son olarak merkezimize annesinden ayrılmış bir yaban keçisi yavrusu getirildi. Bu hayvanımızın beslemesini yaptık. Doğaya tutunması, kendi kendine beslenmesi için her şey tamamlandı. Rehabilitasyonu da tamamlanacak. Hayvanımızı dağ keçilerinin yaşadığı ortama götürüp, salacağız. Kışa denk geldiği için belirli bir süre daha misafir edebiliriz. Şimdiye kadar dağ keçilerinde doğaya saldıklarımızda herhangi bir sorun olmadı. Bu hayvanı da doğaya yavaş yavaş alıştıracağız. Uygun zamanda da doğal yaşam alanına bırakacağız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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