Van'daki sahipsiz hayvanlar belediye barınağında hayata tutunuyor

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VAN (AA) - NAZLI TİMUR - Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde bu yıl 7 bin 500 sahipsiz hayvanın bakım ve tedavisinin güvenli ortamda yapılması sağlanıyor.

İpekyolu ilçesinde 5 yıl önce 10 bin metrekarelik alana kurulan Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, özellikle kış dönemlerinde kentteki sahipsiz hayvanlara sıcak yuva oluyor.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki merkezde, ekiplerin taramaları sonucu yaralı ve bitkin halde bulunan, vatandaşların ihbarı sonucu hayvan ambulanslarıyla merkeze getirilen hayvanların bakım ve tedavileri yapılıyor.

Koruma altına alınması gereken, tedavi süreçleri uzayan hayvanların bakımının özenle yapıldığı merkezde, yasaklı ırklardan olan köpekler de oluşturulan özel alanda barındırılıyor.

Veteriner hekimler tarafından tedavileri yapılan sahipsiz hayvanlardan bazıları ilgili kanunlar kapsamında tekrar doğal yaşam alanlarına bırakılırken, bazıları da sahiplendiriliyor.

Hayvanseverler tarafından sık sık ziyaret edilen merkezde 2022'de 7 bin 500 yaralı ve hasta hayvan tedavi edildi, 96 hayvan da yeni sahiplerine teslim edildi.

Hayvan Sağlığı ve Koruma Şube Müdürü Yusuf Burhan Burkan, AA muhabirine, kent gelinde sahipsiz hayvanlara yönelik çalışma yürüttüklerini söyledi.

Yaralı ve hasta hayvanları tedavi etmenin yanında kısırlaştırma ve kuduz aşıları gibi çalışmalar da yürüttüklerini anlatan Burkan, "Modern merkezimizde 2022'de 7 bin 500 sokak hayvanının tedavi ve muayeneleri yapıldı. Sokak hayvanlarının üremesini kontrol altında tutmak amacıyla 5 bin hayvana kısırlaştırma yapıldı. 6 bin hayvana kuduz, iç ve dış parazit aşıları uygulandı. Merkezimizde bakıma muhtaç, engelli yavru ve yasaklı ırklar olmak üzere ortalama 400 sahipsiz hayvanı bulunuyor." şeklinde konuştu.

- Sahipsiz hayvanlar için 140 noktaya mama bırakılıyor

Sahipsiz hayvanlar için 140 noktada beslenme noktaları oluşturduklarını belirten Burkan, şunları kaydetti:

"Uzman hekimlerimizce yaralıların tedavileri yerinde yapılıp gerekli durumda hayvan ambulansıyla bakım merkezimize taşınıyor. Belediyemizce bu yıl hizmete alınan vanpati.com sitesiyle vatandaşlar istedikleri hayvanı internet üzerinden seçip sahiplenebiliyor. Bu yıl 96 hayvanımızı sahiplendirdik. Kurulan sitede sahiplendirmenin yanı sıra talep ve şikayetler de bildiriliyor. Satın almayalım, sahiplenelim. Soğuk kış günlerinde vatandaşlarımızın sokakta ya da evinin önünde bu canlar için bir kap su ve mama bırakması önem arz ediyor. Merkezimiz ziyarete açık. Gelecek yıl merkezimizde, bakım üniteleri artırılarak kanatlı, tırnaklı gibi hayvanlara yönelik çalışmalar da yürütülecek."

Hayvansever Ozan Bilici de "Merkezi gezme imkanım oldu. Oldukça temiz ve bakımlı bir yer. Buradaki arkadaşların hayvanlarla ilgilenmeleri bizi mutlu ediyor. Bölgenin en büyük hayvan bakım merkezi konumunda. Özellikle kış günlerinde böyle merkezlere daha çok ihtiyaç duyuluyor. Buna benzer yerlerin sayılarının artmasını istiyoruz." dedi.

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