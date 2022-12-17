Van'da kurumlarda hırsızlık yaptığı belirlenen 4 şüpheli tutuklandı

VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde resmi kurumlarda hırsızlık yaptığı belirlenen 4 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte hırsızlık yapanların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, gece ilçedeki bir okula girerek elektronik cihazlara zarar veren ve 40 musluğu çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olayın gerçekleştiği bölgedeki kameraları inceleyen, sokak araştırması yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, tespit ettikleri 4 kişinin yakın zamanda başka resmi kurumlardaki hırsızlık olaylarının da şüphelileri olduğunu tespit etti.
İşlemlerin ardından adliyeye çıkarılan şüpheliler tutuklandı.