Van'da kurumlarda hırsızlık yaptığı belirlenen 4 şüpheli tutuklandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde resmi kurumlarda hırsızlık yaptığı belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte hırsızlık yapanların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, gece ilçedeki bir okula girerek elektronik cihazlara zarar veren ve 40 musluğu çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayın gerçekleştiği bölgedeki kameraları inceleyen, sokak araştırması yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, tespit ettikleri 4 kişinin yakın zamanda başka resmi kurumlardaki hırsızlık olaylarının da şüphelileri olduğunu tespit etti.

İşlemlerin ardından adliyeye çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.