Van'da farklı suçlardan aranan 20 şüpheli tutuklandı

VAN (AA) - Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 61 kişi yakalandı, 20'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Ekiplerce, 12-18 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında toplamda 42 yıl hapis cezası bulunan 22 şüpheli yakalandı, 10'u tutuklandı.
Ayrıca kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 10'u tutuklandı.
Motosikletli yunus timleri ve devriye ekiplerinin çalışması sonucu da aranan 24 şüpheli yakalandı.
Operasyonlarda 3 otomobil, cep telefonu, 3 tabanca, 3 kurusıkı tabanca 2 tüfek ve 30 fişek ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.