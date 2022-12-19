Van'da zabıta ekipleri bu yıl 2 bin 502 ihbarı değerlendirdi

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, bu yıl 2 bin 502 ihbarı değerlendirdi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte düzeni sağlamak ve toplum sağlığını korumak amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre çalışan Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

Yıl boyunca 579 fahiş fiyat, gıda ve hijyen denetimi yapan ekipler, 414 dilenci vakası, 3 bin 80 kaldırım işgali, 133 seyyar satıcı, 280 izinsiz pankart asımı olayına müdahale etti, 5 işyerini mühürledi.



Yıl boyunca Zabıta Şikayet Hattı'na gelen 2 bin 502 ihbarı değerlendiren ekipler, 11 işgaliye işlemi yaptı, 547 ikaz tutanağı tuttu.

Ekipler ayrıca işletme ruhsatlarından elde edilen 265 bin 394, dilencilerin üzerinden çıkan 20 bin 694, işgaliye ve reklam bedelinden elde edilen 62 bin 587 ve zabıta varaka ödemesinden elde edilen 48 bin 461 lirayı kamuya aktardı.

Ekiplerin yerel ve zincir marketler, lokanta, pastane, okul kantinleri ile gıda satışı yapan yerlere yönelik denetimleri devam ediyor.















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