Van'da düzenlenen satranç turnuvası tamamlandı

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VAN (AA) - Van'ın İpekyolu Belediyesi ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen satranç turnuvası tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Sanat Galerisi'nde 15-18 Aralık'ta gerçekleştirilen turnuvaya yüzlerce kişi katıldı.

Sporcuların 4 kategorilerde yarıştığı turnuvada, 14 yaş üzeri erkeklerde Kazbek Primbetov birinci, Burhan Paçal ikinci, Delil Sabırlı üçüncü oldu. 14 yaş üzeri kadınlarda Nehirgül Erden birinci, Sözbin Kanci ikinci, Benazir Yıldız üçüncü oldu.

14 yaş altı erkeklerde ise İlyas Timuşev birinci, Yusuf Ay ikinci, Kamil Çınar Tüysüz üçüncü olurken 14 yaş altı kızlarda Şeyma Utku birinci, Sena Kayacan ikinci ve Zeynep Meryem Tezcan üçüncü oldu.

Turnuva sonunda tüm kategorilerde dereceye girenlere toplamda 12 bin lira ödül verildi.















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