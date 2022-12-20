Van'da 7 bin 500 sokak hayvanı tedavi edildi

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde bir yılda 7 bin 500 sokak hayvanı tedavi edildi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 10 bin metrekarelik alanda kurulan merkez, her yıl binlerce sokak hayvanına yuva oluyor.

Ameliyathaneler, aşı odaları ve barınaklarıyla tüm imkanların düşünüldüğü merkezde 5 veteriner ve 40 personelle sahipsiz hayvanlara tedavi ve barınma imkanı sağlanıyor.

Bu yıl ekiplerin taramaları sonucu sokaklarda yaralı bulunan ve vatandaşların ihbarları sonucu hayvan ambulanslarıyla merkeze getirilen 7 bin 500 sokak hayvanı tedavi edildi. Tedavileri tamamlanan hayvanların 76'sı hayvanseverler tarafından sahiplendirildi.

15 bin 321 hayvanın aşılandığı kentte kedi ve köpekler için belirlenen noktalara 116 ton mama bırakıldı.

Mikroçip ve tasma takılarak kayıt altına alınan hayvanların hastalıkları, yaşları, aşıları, verilen ilaçlar gibi özellikleri de kayıt altına alındı.



Yüzlerce hayvana ev sahipliği yapılan merkezde yasaklı ırk köpekler için yeni bir yaşam alanı inşa edildi.

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