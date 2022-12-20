Öğrenci servisinin şarampole devrilmemesi için halatlarla tuttular

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VAN (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde öğrenci servisinin şarampole devrilmemesi için vatandaşların halat ve iple tuttuğu öğrenci servisi, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Gürpınar'ın Yatağan Mahallesi'nde öğrencileri taşıyan Şerif Güncer'in yönetimindeki 65 ABK 750 plakalı servis aracı, kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu.

Çevredekiler de bir tarafı toprak bölüme kayan aracın şarampole devrilmemesi için halat ve ip yardımıyla tutmaya çalıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ekibi, aracı halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı.



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