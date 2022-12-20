Van'da gönüllülerden 7 yaşındaki öğrenciye sürpriz doğum günü kutlaması

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VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde Gençlik Merkezi gönüllüleri, hayatında hiç doğum gününü kutlamayan 1. sınıf öğrencisi Nisanur Nama'ya okulunda sürpriz yaparak doğum günü etkinliği düzenledi.



İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi sorumlusu Osman Pekür, beraberindeki gönüllülerle Hacıkaş Mahallesi'ne bağlı Süleyman mezrasında giderek 7 yaşındaki 1. sınıf öğrencisi Nisanur ve arkadaşlarını okulunda ziyaret etti.

Ziyaretten haberi olmayan Nisanur'a sürpriz yapan gönüllüler, pasta keserek Nisanur'un doğum gününü kutladı.

Büyük mutluluk yaşayan ve gözyaşlarına hakim olamayan Nisanur, mumları söndürdü, pastayı kesti.

Doğum günü sürprizine cep telefonundan görüntülü bağlantıyla katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Nisanur'un doğum gününü kutladı, öğrencilere başarı diledi.

Nisanur Nama ise hayatında ilk defa doğum gününün kutlandığını ve çok mutlu olduğunu dile getirdi.





































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