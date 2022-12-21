Muş'ta Çar Çayı güzergahı ışıklandırıldı

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VAN (AA) - Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) Muş İl Müdürlüğü, kent merkezindeki Çar Çayı güzergahındaki ışıklandırma çalışmalarını tamamladı.



VEDAŞ'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen İl Müdürü Suat Coşar, vatandaşlara kesintisiz enerji sunmanın yanı sıra sokak ve caddelerin aydınlatılması için de çalışmaların yapıldığını söyledi.

Bu kapsamda kentte bulunan Çar Çayı güzergahında yeni açılan bağlantı yolunun aydınlatmasını tamamladıklarını belirten Coşar, şunları kaydetti:

"3,5 kilometre yer altı çalışması yaparak 80 galvanizli aydınlatma direği ve 150 aydınlatma armatürünün montajını gerçekleştirdik. Çalışmalarımız sonunda Çar Çayı güzergahını baştan sona ışıklandırdık. Yıl boyunca merkez ve kırsal bölgelerimizde gerçekleştirdiğimiz aydınlatma çalışmalarımız kapsamında mevcut şebekeyi iyileştirirken birçok noktada sokak ve caddelerimizi ışıl ışıl hale getirecek yeni tesis yatırımları gerçekleştirdik. 2023 yılının planlamasını yapmış bulunmaktayız. Yeni açılacak yol güzergahları ya da orta refüj gibi alanların belirlenmesinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde hareket ediyoruz."













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