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Van'da "Başar ki Hayallerini Kucakla" projesinin galası yapıldı

AA

Van'da "Başar ki Hayallerini Kucakla" projesinin galası yapıldı

VAN (AA) - Van'da İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı kapsamında yürütülen "Başar ki Hayallerini Kucakla" projesinin galası yapıldı.

Van Devlet Tiyatrosu salonundaki galaya katılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, kentte çocuklara ve gençlere yönelik birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Van'ın huzurun ve asayişin şehri olduğunu belirten Balcı şunları kaydetti:

"Buranın güvenlik ve huzur şehri olmasında her ne kadar askerimiz, polisimiz ve güvenlik görevlilerimizin fedakar çalışması olsa da hemşerilerimizin çok büyük emeği var. Onlar huzurlarına, asayişlerine ve güvenliklerine sahip çıkıyorlar. Askerimiz ve polisimizle etle tırnak gibi şehrin imarına, ihyasına, yükselmesine katkı sağlıyorlar. Bundan dolayı Vanlı kardeşlerime müteşekkirim. Çocukları ve gençleri çok seviyoruz. Eğitim bir numaralı konumuz. Devletimizin tüm imkan ve kabiliyetini gençlerimiz ve çocuklarımız için kullanıyoruz."

İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ise kentte suçun önlenmesine yönelik yaptıkları çalışmaların karşılığını aldıklarını aktardı.

Türkiye'de geçen seneki suç oranlarıyla bu yıl ki oranlar kıyaslandığında suçu en çok azaltan üçüncü şehir olduklarını ifade eden Aydın, "Öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle, sokaktaki insanlarımızla suç oranını azalttık. İlimizi inşallah suç işlenmeyen bir şehir yapacağız. Projemizde yer alan gençlere bir şeyler öğretmeye çalışırken onlardan da farklı şeyler öğrendik. Desteklerini bizden esirgemeyen tüm kurumlara teşekkür ederim." diye konuştu.

Konuşmaların ardından tanıtım filmi gösterisiyle devam eden programda, kurslarda eğitim gören gençler konser verdi, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan özel harekat polislerinin kahramanlıklarının anlatıldığı tiyatro gösterisi sundu.

Kursiyerlere hediyelerin verildiği galaya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, Van YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yayla, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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