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VAN (AA) - Van Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, çalışmaya yeni başlayan memurlara yönelik "İş Hayatına Uyum" semineri" düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, kurumun toplantı salonundaki seminerde, İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir ve Bakım Sonrası Rehberlik ve İzleme Hizmetleri Birim Sorumlusu Taner Timur tarafından "2828 sayılı yasanın" getirdiği kazanımlar, elde edilen haklar, işe yerleşenlerin yükümlülükleri hakkında bilgiler verildi.

Seminerle, kamuda göreve başlayacak olanların yeni görevlerine uyumlarının kolaylaştırılması, çalışma koşulları ve uymaları gereken hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirilmeleri, iş hayatına bilinçli ve uyumlu başlamalarının sağlanması amaçlandı.

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