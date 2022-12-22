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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da ihtiyaç sahibi çocuklara bot ve mont yardımı yapıldı

AA

Van'da ihtiyaç sahibi çocuklara bot ve mont yardımı yapıldı

VAN (AA) - Van Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile hayırseverler, ilkokul öğrencilerine bot ve mont desteğinde bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir'in koordinesinde Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimi ile İstanbul'daki hayırseverlerin desteğiyle temin edilen bot ve montlar, ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtıldı.

Çocuklar, desteklerinden dolayı görevlilere teşekkür etti.

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