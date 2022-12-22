Van'da ihtiyaç sahibi çocuklara bot ve mont yardımı yapıldı

Yaş, matrah ve motor gücüne göre MTV hesaplama

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

TÜRK-İŞ: Asgari ücrette bizim teklifimiz 9 bin TL

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - Van Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile hayırseverler, ilkokul öğrencilerine bot ve mont desteğinde bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir'in koordinesinde Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimi ile İstanbul'daki hayırseverlerin desteğiyle temin edilen bot ve montlar, ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtıldı.

Çocuklar, desteklerinden dolayı görevlilere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.