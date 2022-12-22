VEDAŞ'tan öğrencilere kıyafet yardımı

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VAN (AA) - Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) "Her Mevsim Tebessüm" projesi kapsamında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde öğrencilere kışlık kıyafet hediye etti.

VEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'ye bağlı köy ve mezralarda yaşayan çocuklar için sosyal sorumluluk projesi başlatıldı.

Bu kapsamda, Uğuraçan köyüne bağlı Yeşilbayır mezrası ile Aktütün beldesindeki okulları ziyaret eden VEDAŞ görevlileri, öğrencilere mont ve bot dağıttı.

VEDAŞ Hakkari İl Müdürü Mehmet Salih Eroğuz, proje kapsamında kentteki okullarda eğitim gören öğrencilerle bir araya geldiklerini söyledi.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında çocukların yüzünü güldürmeyi amaçladıklarını belirten Eroğuz, şunları kaydetti:

"Öğrencilerle buluşmanın sevincini yaşadık. Onlara bot ve mont gibi kışlık kıyafetler hediye ettik. Öğrencilerimizin güzel enerjileri, coşkuları var. Yarınlarımızın emin ellerde olduğunu gördük. Desteklerini esirgemeyen Kaymakamımıza ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ederim."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan ise öğrencilere yönelik bu tür etkinlikleri desteklediklerini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

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