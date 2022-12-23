Van'da down sendromlu Ayşe için evinin bahçesine salıncak kuruldu

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sürekli parkta oynamak isteyen 11 yaşındaki down sendromlu Ayşe Akbulut için evinin bahçesine salıncak kurdu.

İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi'nde yaşayan Necmi Akbulut, sürekli parkta oynamak isteyen down sendromlu kardeşi Ayşe için belediyeden yardım talep etti.

Bunun üzerine Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, Akbulut ailesinin yaşadığı evin bahçesine salıncak kurmak için çalışma başlattı.

Heyecanla takip ettiği kurulumun tamamlanmasıyla salıncakta sallanan Ayşe Akbulut, ekiplere teşekkür etti.

Necmi Akbulut, kardeşinin hayalinin gerçekleşmesinden mutluluk duyduğunu belirterek, "Kardeşim 2 kilometre uzaklıktaki parka tek gidiyordu. Biz de merak ediyorduk. Büyükşehir Belediyesine başvurduk. Sağ olsunlar bugün gelip evimizin bahçesine oyun grubunu kurdular. Kardeşim şimdi oldukça mutlu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

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