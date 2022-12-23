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Yazlıkçıların "korkulu rüyası" hırsız 1870 saatlik kamera kaydı izlenerek yakalandı

AA

Yazlıkçıların "korkulu rüyası" hırsız 1870 saatlik kamera kaydı izlenerek yakalandı

VAN (AA) - MESUT VAROL - Van'ın Tuşba ilçesinde yazlık olarak kullanılan 10 eve girerek kapı, pencere, dolap ve mobilyalara zarar veren, birçok eşyayı çalan zanlı, jandarmanın 1870 saatlik kamera kaydını izlemesiyle yakalandı.

Van Gölü kıyısında yer alan Mollakasım Mahallesi'nde yazlık olarak kullanılan 10 evde hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı.

Bölgede inceleme yapan ekipler, farklı noktalarda kurulu güvenlik kameraları kaydını incelemeye aldı. 1870 saatlik kamera kaydını dakika dakika izleyen ekipler, hırsızlık şüphelisinin kimliğini ve kullandığı aracı tespit etti.

Jandarma ekipleri, İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi'nde düzenlediği operasyonla şüpheli Y.K'yi ve çalınan eşyayı satın aldığı tespit edilen S.B'yi yakaladı.

İşlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan şüphelinin ev ve aracındaki aramada, çalıntı olduğu tespit edilen su motoru, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, motorlu testere, jeneratör, dikiş makinesi, matkap, yatak, yorgan, kilim, bakır kablo, bisiklet ve mutfak malzemesi bulundu.

Çalıntı eşyayı sahiplerine veren jandarma görevlileri, dizlerindeki rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi gören Ümmühan Altaşlı'yı ziyaret ederek çalınan dikiş makinesi ve diğer eşyasının bulunduğu müjdesini verdi.

Büyük sevinç yaşayan Altaşlı, jandarma ekiplerine dua etti, görevlerinde başarı diledi.

- "Dikiş makinem benim için kıymetliydi"

Altaşlı, AA muhabirine, jandarma ekiplerinin hırsızı yakaladığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Evde çalınan değerli eşyasına jandarma sayesinde kavuştuğunu anlatan Altaşlı, "Evdeki tüm eşyamı çaldılar. Sadece dikiş makinem değil, yatağımı, yorganımı da çaldılar. Allah jandarmamızı, polisimizi ve devletimizi başımızdan eksik etmesin. Onlar için dua ediyorum. Dikiş makinem benim için kıymetliydi. Bulmuşlar, çok mutluyum." diye konuştu.

- "Mahallenin korkulu rüyası bitti"

Ümmühan Altaşlı'nın eşi Ahmet Altaşlı da eşiyle hastanedeyken hırsızların evlerine girdiğini belirtti.

Aynı zamanda kardeşi ve yeğeninin evinin de soyulduğunu dile getiren Altaşlı, "Ahşap kapıyı kazmayla kırarak içeri girmişler. Tüm eşyayı kırıp sökmüşler. Kapıları ve pencereleri kırmışlar. Yeni aldığımız jeneratörü çalmışlar, daha hiç kullanmamıştık. Büyük eşya hariç her şeyi çalmışlardı. Jandarma çok geçmeden çalışma başlattı ve hırsızı yakaladı. Mahallenin korkulu rüyası bitti. Rahatladık. Eşyamıza kavuştuk. Bu gelişme bana ve eşime moral oldu. Tüm ekiplere teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Eşyası çalınan Umut Emekçi de "Genellikle karanlıktan faydalanarak geliyorlar. Bizim ev de karanlık bir noktada. Korkuluk olmayan pencereyi kırıp içeri girmişler. Evde çok tahribat var. Birçok eşyayı alıp çıkmış. Elektronik eşyayı pencereden çıkaramamışlar. Su motoru ve diğer küçük eşyayı almışlar. Kısa sürede yakalanmış olmaları bizi memnun etti." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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