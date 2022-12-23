Van'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

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VAN (AA) - Özalp ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Sürücüleri öğrenilemeyen 65 U 781 plakalı otomobil, Tepedam Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen 49 F 1577 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı.



Yaralılar ambulanslarla Özalp Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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