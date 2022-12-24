Van'da jandarma ekipleri öğrencilere trafik kurallarını anlattı

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VAN (AA) - Van'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilere trafik kurallarıyla ilgili eğitim verdi.

Jandarma ekiplerinin toplumsal duyarlılığın artırılmasına yönelik başlattığı "Güvenli Okul Yolu Projesi" kapsamında, yaya geçitlerindeki yatay ve dikey işaretlemelerin kontrol edilmesi, geçitlerin tüm sürücüler tarafından fark edilmesi, geçitlerde yayaların geçiş üstünlüğünün vurgulanması, geçitlerin kullanımının teşvik edilmesi ve yayaların trafiğin bir parçası olarak görülmesi konusunda farkındalık oluşturulmasına yönelik eğiti gerekliliği konusunda eğitimler düzenleniyor.



Bu kapsamda, Edremit ilçesindeki Enginsu İlkokulu'na giden ekipler, öğrencilere trafik eğitimi verdi, trafik güvenliği konusunda bilgilendirdi.



Çocuk eğitim süreçlerinin güvenliğine ilişkin koruyucu ve önleyici tedbirlerin artırılması, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik icra edilen faaliyetlere devam edileceği belirtildi.





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