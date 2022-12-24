Van'da "AK Parti Siyaset Akademisi Kadın Eğitim Programı" düzenlendi

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VAN (AA) - Van'da "AK Parti Siyaset Akademisi Kadın Eğitim Programı" gerçekleştirildi.

Partinin il binasında düzenlenen programda AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi Arzu Bakır, "Kadın Emeği ve Türkiye'nin İstikbali" konulu sunumunda kadınların başarılarından söz etti.

Kadınların başaramayacağı hiçbir şeyin olmadığını anlatan Bakır, "Her zaman dediğimiz gibi özgüveni yanlış kullanmayalım. Başarıyoruz ve birlikte yürüyoruz. Evde çocuklarımıza örnek olacağız. Ağzımızdan çıkan her kelime onlar için örnektir. Hayallerimize bakacağız." dedi.

Programda Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ da "Türkiye'nin Yakın Siyasi Tarihi" konulu sunum yaptı.

Programa, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Havva Duran ve partililer katıldı.

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